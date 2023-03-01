Эпидемиолог предрек возвращение волн COVID-19 и гриппа в РФ каждые пять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заболеваемость коронавирусной инфекцией и гриппом в России снизилась, однако новые волны могут появляться каждые пять месяцев. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"У нас был эпидемический подъем, на какой стадии волны мы сейчас находимся, я не очень понимаю. Совершенно очевидно, что каждые пять месяцев подъем имеет место", – подчеркнул он.

Как сообщает телеканал "360", специалист не смог оценить, на какой стадии волны заболеваемости сейчас располагается Россия.

"Вопрос в том, каковы будут тенденции. Сегодня мы находимся в той ситуации, когда высокое количество людей вакцинированы или переболели", – объяснил он.

Эпидемиолог уверен, что ситуация изменится при возникновении нового штамма коронавируса.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что факт утечки коронавируса из лаборатории института в китайском Ухане, если такой действительно был, подтвердить невозможно. По ее словам, России ничего неизвестно о том, что уханьские институты вели какие-либо запрещенные исследования.

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