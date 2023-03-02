В Британии планировали истребить домашних кошек в начале пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Правительство Великобритании рассматривало возможность ликвидировать всех домашних кошек в начале пандемии COVID-19. Об этом сообщил бывший замминистра здравоохранения Британии Джеймс Бетелл.

"Был момент, когда нам было совершенно неясно, могут ли домашние животные передавать эту болезнь. На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии", – рассказал он в эфире Channel 4.

С началом распространения коронавируса в Британии ветеринары рекомендовали хозяевам домашних кошек не выпускать животных из домов, где проживают заразившиеся вирусом и самоизолированные от него люди.

В свою очередь, издание The Guardian указывало, что после обнаружения первого зараженного коронавирусом животного владельцам кошек рекомендовали их не целовать.

До этого стало известно, что на ферме по разведению американских норок в провинции Ла-Корунья на северо-западе Испании была выявлена вспышка птичьего гриппа H5N1.

Вирус на ферме норок обнаружили в результате тестирования, которое было проведено после резкого увеличения смертности среди животных. За несколько недель до этого аналогичный вирус обнаружили у диких птиц и чаек, найденных больными или мертвыми на побережье соседней провинции Луго.



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