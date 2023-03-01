Эпидемиолог ВОЗ призвал подготовиться к новой пандемии из-за птичьего гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Миру следует подготовиться к новой пандемии птичьего гриппа, который приобретает способность распространяться от человека к человеку. Об этом в беседе с газетой El Pais заявил эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди.

"Существует опасение, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому", – указал он.

По словам специалиста, научное сообщество изучает генетическую последовательность вирусов, чтобы следить за ними и разрабатывать вакцины. Эксперт отметил, что новая вспышка данного гриппа, из-за которой погибли миллионы птиц, началась около двух-трех лет назад. Ее причиной стал особый тип вируса A(H5N1), уточнил он.

"Мы хотим сказать, что нужно быть бдительными. Важно, чтобы люди не подбирали мертвых или умирающих птиц или других животных. И чтобы работники птицефабрик были хорошо защищены", – добавил эпидемиолог.

Ранее специалисты научного центра "Вектор" сообщили, что птичий грипп H5N1 опасен для людей, поскольку может передаваться от животного к человеку. Эксперты также объяснили, что этот вариант гриппа отличается высокой скоростью распространения, способен привести к пневмонии, может вызывать одышку и учащенное дыхание.



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