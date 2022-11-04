Больше 1,5 млн кур уничтожат в Японии из-за птичьего гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Японии намерены уничтожить свыше 1,5 миллиона кур в двух регионах страны из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японской информагентство Kyodo.

Данное решение затронет префектуры Окаяма и Ибараки, причем только в последней планируется уничтожить порядка миллиона птиц. Кроме того, в обоих регионах введен запрет на транспортировку куриц и яиц дальше трех километров от ферм.

Отмечается, что с начала вспышки заболевания на прошлой неделе было принято решение уничтожить в общей сложности почти 2 миллиона кур, что превышает суммарный показатель прошлого года.

В начале октября в Европе зафиксировали крупнейшую в истории вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. Так, на местных фермах было выявлено 2 467 случаев заражения, а среди диких птиц – 3 573.



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