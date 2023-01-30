В Европе выявили вспышку нового вируса, который может оказаться страшнее COVID-19

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В октябре 2022 года ученые выявили вспышку птичьего гриппа H5N1 на ферме по разведению американских норок в провинции Ла-Корунья на северо-западе Испании. Данные о расследовании вспышки вируса были опубликованы в европейском журнале по эпиднадзору Eurosurveillance.

Вирус на ферме норок обнаружили в результате тестирования, которое было проведено после резкого увеличения смертности среди животных. За несколько недель до этого аналогичный вирус обнаружили у диких птиц и чаек, найденных больными или мертвыми на побережье соседней провинции Луго.

Во время исследований у чаек обнаружили новый вариант H5N1, который в результате мутации стал воспроизводиться в млекопитающих. Болезнь резко распространялась, и за две недели погибли все животные в четырех загонах. В связи с этим приняли решение забить остальных – около 52 тысяч животных.

Возбудитель птичьего гриппа Influenza virus A относится к тому же семейству, что и вирус гриппа А, которым могут заболеть люди.

Вспышка нового варианта вируса H5N1 вызвал немалое беспокойство у ученых из-за способности распространения среди млекопитающих. По их словам, вирус может вызвать новую пандемию среди людей.

"Это невероятно тревожно. Это четкий механизм для начала пандемии H5", – заявил в интервью журналу Science вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок.

Ранее более 10 тысяч пеликанов обнаружили мертвыми на пляжах в Перу. Как выяснили специалисты, пернатые погибли от птичьего гриппа. Тогда в связи со случившемся местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в стране.

В ноябре прошлого года японские власти заявили, что намерены уничтожить свыше 1,5 миллиона кур в двух регионах страны из-за вспышки птичьего гриппа. Также в обоих регионах ввели запрет на транспортировку куриц и яиц дальше трех километров от ферм.

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