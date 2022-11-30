Более 10 тысяч пеликанов умерли от птичьего гриппа в Перу

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Свыше 10 тысяч мертвых пеликанов нашли на пляжах в Перу. Специалисты выяснили, что пернатые погибли от птичьего гриппа. Об этом рассказали в национальной службе по защите лесов и дикой фауны.

Отмечается, что всего в стране за последние недели нашли почти 14 тысяч мертвых птиц.

"В последнем официальном отчете, подготовленном службой на основе данных со всей страны, сообщается о 13 869 диких морских птицах, умерших от птичьего гриппа H5N1", – уточнили в ведомстве.

В это число входят:

10 257 мертвых пеликанов;

2 919 перуанских олуш;

614 голубоногих олуш.

30 ноября власти страны объявили чрезвычайную ситуацию. Особый режим будет действовать 90 дней. В этот период нельзя будет осуществлять вывоз птиц с территорий, где уже есть вероятность передачи вируса.

Ранее стало известно, что власти Японии решили уничтожить свыше 1,5 миллиона кур в двух регионах страны из-за вспышки птичьего гриппа.

Данное решение затронет префектуры Окаяма и Ибараки, причем только в последней планируется уничтожить порядка миллиона птиц. Кроме того, в обоих регионах введен запрет на транспортировку куриц и яиц дальше трех километров от ферм.

Около 13 тысяч погибших птиц обнаружили в Перу

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