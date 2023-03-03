11:17Общество
За сутки в России выявили 14 516 случаев COVID-19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в России зафиксировали 14 516 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
За последние 24 часа госпитализировали 1 546 человек, что на 12,5% меньше, чем днем ранее. От последствий болезни скончались 40 пациентов, выздоровели 11 512 человек.
Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 22 314 520 случаев заболевания, выздоровели 21 656 858 человек, скончались 396 216.
Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов предупредил, что волны заболеваемости COVID-19 и гриппом могут возникать в РФ каждые пять месяцев.
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