Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что коммунальный флот отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда.

По его словам, с открытием навигации они ежедневно собирают мусор с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, а также убирают иловый осадок. В прошлом сезоне коммунальные суда собрали порядка 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали около 80 загрязнений.

Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. В межнавигационный период тщательно проверяют техническое состояние судов, выполняют ремонт и замену двигателей, проводят наладку движительных и рулевых систем, меняют жидкость и расходные материалы, проверяют насосное оборудование.

На заключительном этапе специалисты проведут ходовые испытания, чтобы оценить готовность флота к открытию речной навигации. Все работы по межнавигационному ремонту ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в 2023 году уберут 48 бесхозных байпасов теплосетей. Петр Бирюков объяснил, что наземные коммуникации когда-то были возведены компаниями, которые проводили ремонтные работы, однако в какой-то момент они обанкротились и не убрали их обратно под землю.

Сегодня демонтаж байпасов проходит несколько этапов: сначала прокладывают подземные трубы, а затем демонтируют сами наземные конструкции.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!