Возле станции "Воронцовская" БКЛ сделали удобные маршруты для пешеходов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Рядом со станцией "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появились удобные пешеходные маршруты. Работы второго этапа благоустройства около этой станции выполнены уже на 90%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Главная задача – повысить ее пешеходную и транспортную доступность, сделать комфортные маршруты от жилой застройки. Работы ведутся на улице Академика Челомея, в Научном проезде и на участке Старокалужского шоссе от пересечения с улицей Академика Семенихина до дома 65", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общая площадь пешеходной зоны составит более 25 тысяч квадратных метров. Специалисты уже выполнили прокладку дополнительной водосточной сети и кабельной канализации. Также подходят к концу работы по замене покрытия тротуаров.

В районе станции установили около 170 энергоэффективных фонарей и оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. По словам Бирюкова, в данный момент завершается обустройство новых наземных пешеходных переходов с опорами контрастного освещения.

Кроме того, специалисты разбили газон площадью более 24,5 тысячи квадратных метров, а также обновили дорожного покрытие на улице Академика Челомея и участке Старокалужского шоссе. Полностью завершить работы по благоустройству планируется во втором квартале этого года.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству возле станции Внуково МЦД-4 завершены на 85%. Бирюков пояснил, что в рамках проекта благоустройства для жителей близлежащих районов создадут комфортные пешеходные маршруты и пересадки с одного вида транспорта на другой.



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