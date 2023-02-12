48 бесхозных байпасов теплосетей ликвидируют в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2023 году уберут 48 бесхозных байпасов теплосетей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова.

"Завершается реализация трехлетней программы ликвидации байпасов... <...> За весь период уберем 80 таких сооружений, уже демонтировано 32 байпаса, в этом году ликвидируем еще 48 участков", – рассказал Бирюков.

Он уточнил, что наземные коммуникации были когда-то были возведены компаниями, проводившими ремонтные работы, однако в какой-то момент они обанкротились и не убрали их обратно под землю. Сегодня демонтаж байпасов проходит несколько этапов: сначала вместо прокладывают подземные трубы, а затем демонтируют сами наземные конструкции.

Бирюков подчеркнул, что снабжение москвичей водой и теплом после демонтажа байпасов будет обеспечиваться с помощью подземных коммуникаций. При этом он добавил, что речь идет о демонтаже только бесхозных байпасов, их по-прежнему будут использовать в других строительных работах.

Ранее стало известно, что в Москве с 2015 года в рамках программы "Чистое небо" под землю убрали порядка 700 километров воздушных линий. Это позволило улучшить визуальный облик города и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.



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