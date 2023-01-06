Более 27 км трамвайных рельсов заменили в Москве в 2022 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве в 2022 году обновили 27 километров трамвайных рельс и 17 тысяч шпал. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале.

На отремонтированных участках трамваи стали ходить плавнее и примерно на 20% тише. Также поездки на этом виде транспорта стали быстрее. В среднем скорость трамваев увеличилась на 15%, на отдельных участках – до 30%.

"Благодаря закупке современных вагонов, обновлению инфраструктуры, оборудованию приподнятых платформ на остановках и физическому обособлению путей поездки на трамвае в 2022 году стали комфортнее, надежнее и доступнее", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в 2023 году продолжится работа по усовершенствованию любимого москвичами наземного городского транспорта.

В 2022 году удалось также заменить 47 комплектов стрелочных переводов и пересечений, сварить 3 тысячи стыков на путях, оборудовать физическое обособление путей на 13 улицах города и построить 50 удобных платформ на остановках.

Ранее стало известно, в прошлом году специалисты заменили в столичном метро свыше 90 километров рельсов. Также в метрополитене заменили более 21 тысячи шпал, модернизировали 16 вентиляционных шахт, обновили свыше 200 километров кабеля, установили 41 навес. Работы в основном проводились в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

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