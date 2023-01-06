С 9 января на Кольцевой линии метро будут курсировать 36 пар поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице завершаются работы по по переключению автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП) на Кольцевой линии метро. С 9 января на линии будут курсировать 36 пар поездов. Об этом сообщает пресс-служба дептранса Москвы в своем телеграм-канале.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы применяем самые современные технологии для обновления инфраструктуры метро. На Кольцевой линии мы внедряем новую российскую систему автоматики и телемеханики движения поездов, основанную на микропроцессорах", – отмечает заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сообщается, что новая система позволит поездам ходить чаще. Кроме того, благодаря ей поездки пассажиров станут еще комфортнее. В вагонах станет свободнее, появится примерно 2 500 новых мест. При этом сроки обслуживания сократятся в пять–шесть раз.

Ранее стало известно, что с 2 по 7 января на Кольцевой линии Московского метрополитена изменится схема движения поездов. Изменения обусловлены необходимостью обновления системы, отвечающей за безопасность и управление движением поездов. Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршруты.

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