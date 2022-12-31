Порядка 600 тыс лампочек использовали для новогоднего украшения транспорта Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Электробусы и трамваи в Москве в преддверии Нового года украсили около 600 тысяч лампочек. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Основные расходы по украшению легли на производителей подвижного состава. В этом году 50 электробусов и 30 трамваев украсили около 600 тысяч лампочек, на один электробус уходит до 55 гирлянд с около 5,5 тысячи лампочек, а на один трамвай – до 100 гирлянд и 10 тысяч лампочек", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что такой транспорт будет курсировать на маршрутах столицы до 30 января включительно.

До этого сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии метро снова стартовал новогодний поезд "Еж". Внутри вагонов можно увидеть сияющие гирлянды, еловые ветки и стильные огненно-золотые шары.

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