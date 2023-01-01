Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более миллиона поездок было совершено на общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В Новый год в городском транспорте столицы совершено более одного миллиона поездок – столько же, сколько и в прошлом году", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Наиболее востребованными среди пассажиров оказались метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). По ним москвичи и гости столицы проехали в новогоднюю ночь 820 тысяч раз. На наземном транспорте было совершено более 200 тысяч поездок, на Московских центральных диаметрах (ЦМД) – 49,6 тысячи.

Дежурство в новогоднюю ночь осуществляли более 11 тысяч сотрудников столичного транспортного комплекса.

До этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что новогодние гуляния в России прошли без происшествий. Общественный порядок в новогоднюю ночь в стране осуществляли более 66 тысяч сотрудников силовых структур.



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