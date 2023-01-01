Проезд для жителей Москвы и Подмосковья по МСД останется бесплатным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Жители Москвы и Подмосковья могут проехать по Московскому скоростному диаметру бесплатно. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Бесплатно смогут проехать автомобили и наземный транспорт с номерами Москвы и области, такси с лицензией на работу в столичном регионе и межрегиональные автобусы.

Со 2 января проезд для транзитных автомобилей станет платным. При этом движение по МСД без специального пропуска запретят грузовикам.

"Плату за проезд будут брать с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение не более 24 часов", – говорится в сообщении.

Проезд по МСД обойдется в 950 рублей. При этом оплатить его можно на сайте, в приложении "Парковки России" или с помощью транспондеров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что МСД планируют соединить с трассой Москва – Казань в 2023 году. По его словам, Московский скоростной диаметр является важным региональным элементом. Этот проект он назвал очень важным для страны.



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