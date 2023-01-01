Пассажиры верхних полок поездов в 2023 году получат право есть на нижних

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В этом году пассажиры верхних полок поездов получат законное право принимать пищу на нижних. Соответствующие изменения в правила перевозок на железной дороге вступят в силу с 1 сентября, напомнили в РИА Новости.

Раньше вопрос вызывал много споров, пассажиры регулярно жаловались в Минтранс РФ. В итоге в 2022 году проблему решили урегулировать и зафиксировать права пассажиров верхних полок, в частности, в плане питания.

Теперь путешественники с нижних полок будут обязаны предоставлять своим соседям с верхних место у столика в три временных интервала: на полчаса с 7.00 до 10.00 и с 19.00 до 21.00 и на час с 12.00 до 15.00.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить бесплатный проезд на поездах для Героев СССР и России. Он напомнил, что сейчас право на бесплатный проезд для них ограничивается двумя поездками по личным нуждам или к месту лечения в течение года. Эти люди заслуживают более широких льгот, считает парламентарий.



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