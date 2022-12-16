В Госдуме предложили расширить бесплатный проезд на поездах для Героев СССР и России

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил предоставить Героям Советского Союза и России безлимитный бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Письмо с данной инициативой он направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву, сообщает RT.

Сухарев отметил, что право на бесплатный проезд для данной категории россиян в настоящее время ограничивается двумя поездками по личным нуждам или к месту лечения в течение года. По мнению депутата, Герои Советского Союза и России, удостоенные этих званий за исключительные заслуги перед страной, служат ярким примером для подрастающего поколения и поэтому заслуживают более широких льгот.

"Считаю необходимым предоставить гражданам, удостоенным звания Героя Российской Федерации либо Героя Советского Союза, право на бесплатный проезд в поездах дальнего следования без ограничения количества поездок. Прошу вас высказать официальную позицию министерства транспорта Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в письме законодателя.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с инициативой расширить список льгот, которые положены родителям двух и более детей с инвалидностью. Он предложил наделить каждого из опекунов правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца.

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