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Москва 24

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транспорт

17 марта, 23:31

В России предложили создать электронную базу данных о железнодорожных составах

транспорттехнологии

Фото: Москва 24/Виталий Николаев

В России необходимо создать электронную базу данных с информацией о железнодорожных составах, заявил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, такая база должна содержать информацию о жизненном цикле подвижного состава. По мнению Морозова, в дальнейшем ее можно было бы распространить на страны Евразийского экономического союза.

Он также отметил, что необходимо упростить и ускорить процедуры подтверждения соответствия для железнодорожного подвижного состава и компонентов. По мнению замглавы ведомства, это позволит повысить безопасность продукции.

В конце ноября представители РЖД презентовали новую концептуальную идею компоновки пассажирского вагона. Из-за особого размещения мест этот концепт назвали "елочкой". Места расположены по диагонали к проходу – по 28 сверху и снизу.

Этот вагон стал третьим после модульного и капсульного в серии проектов на замену традиционному плацкарту. Все они выполнены в габарите Т – длина салона стала больше на 290 сантиметров по сравнению со стандартным. Ширина вагона стала больше на 28 сантиметров, а длина – на 73 сантиметра.

Ранее в Минпромторге РФ рассказали, что в России ежегодно планируется производить около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями. В ведомстве подчеркнули, что сейчас главной целью российского авиапрома стало импортозамещение всех систем и агрегатов.

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