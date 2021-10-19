Мантуров оценил численность региональных воздушных судов в РФ, подлежащих замене

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Порядка 320 единиц региональных воздушных судов в РФ нуждаются в замене, это составляет около 70% от всего авиапарка региональных перевозок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Он рассказал, что региональный самолет "Байкал" должен пройти сертификацию в 2023 году, после чего будет запущено его серийное производство. Кроме того, в 2025 году должно стартовать производство нового турбовинтового самолета ТВРС-44 на 44–48 пассажиров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парк самолетов в регионах России достаточно стар и требует обновления, чтобы избежать катастроф в дальнейшем. Такое заявление он сделал, комментируя информацию СМИ о том, что 50% авиапарка находится в изношенном состоянии.
19 октября вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. Никто из 11 человек, находившихся на борту вертолета, не пострадал. По данным авиационных служб, причиной экстренной посадки Ми-8 стала техническая неполадка.
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