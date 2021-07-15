В Кремле признали необходимость обновления парка региональных самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парк самолетов в регионах России достаточно стар и требует обновления, чтобы избежать катастроф в дальнейшем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что 50% авиапарка находится в изношенном состоянии.

"Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время спецкомиссия разбирается в причинах авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.

Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.