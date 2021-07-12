Ошибку экипажа назвали приоритетной версией крушения Ан-26 на Камчатке

20:30
Фото: МЧС России/ТАСС
Ошибка экипажа является приоритетной версией причины крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
Он пояснил, что аэродром поселка Палана, в районе которого разбилось воздушное судно, относится к категории горных. Он не оснащен системами посадки, а для построения схем заходов используется отдельная приводная радиостанция. Для работы в таких условиях от пилотов требуется хорошо знать правила полета по приборам и иметь опыт так называемых визуальных полетов.
Источник добавил, что в день трагедии из-за облаков взлетно-посадочная полоса была недостаточно хорошо видна и диспетчер дал указание не снижаться в море. По предварительной версии, пилоты это указание проигнорировали, опустились до высоты ниже минимально безопасной. В результате самолет оказался в нижнем крае облачности, который не превышал 300 метров.
Собеседник агентства добавил, что пилоты лишили себя устойчивого визуального контакта с ориентирами на земле, что стало причиной столкновения самолета с горой.
"По предварительным данным, утвержденная схема захода на посадку экипажем по неустановленной причине была проигнорирована, пилоты могли сознательно предоставлять диспетчерам недостаточную информацию", – рассказал источник.
Он уточнил, что экипаж не сообщал об отказе техники и не подавал сигнал бедствия. При этом трагедия произошла мгновенно.
Существует вероятность, что сначала самолет ударился о гребень сопки, после чего произошел второй удар ниже по склону, в результате чего воздушное судно полностью разрушилось.
Крушение лайнера произошло 6 июля вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.
Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.
Ранее Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.
СК назвал несколько версий крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке
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