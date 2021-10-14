В России создадут пожарную спецэскадрилью из 22 самолетов и вертолетов – СМИ

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Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета. Об этом в четверг, 14 октября, со ссылкой на два источника в профильных ведомствах сообщает РИА Новости.

"Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т", – говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию о наличии соответствующего поручения агентству подтвердили в госкорпорации "Ростех". Там отметили, что основу группировки могут составить Ка-32А11М и Бе-200, поскольку эти машины востребованы при тушении лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что площадь всех природных пожаров в Якутии в этом году составила 8,5 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.