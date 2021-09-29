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Наука

06:54

В России запатентовали новый способ борьбы с лесными пожарами

наука

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московском институте теплотехники разработали новый способ тушения лесных пожаров – с помощью ракетных технологий. Об этом со ссылкой на базу данных Роспатента сообщает РИА Новости.

"Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях", – говорится в сообщении.

Также указано, что изобретение предназначено для создания заградительных полос при ликвидации верховых и низовых пожаров.

Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, при этом пена формируется не сразу, а активируется со временем.

В пояснении указано, что дальность полета пены меньше, чем у струи жидкого раствора, поэтому предложенный новый способ является более дальнобойным. Как отмечают авторы, это позволит тушить пожары на большем расстоянии.

Московский институт теплотехники также является разработчиком "Тополя", ракетного комплекса "Ярс" и подводной лодки "Булава".

Ранее сообщалось, что площадь всех природных пожаров в Якутии в этом году составила 8,5 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

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