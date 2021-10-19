10:58
Фото: depositphotos/whitelook
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу красноярского краевого главка МЧС.
"Произошла аварийная посадка вертолета Ми-8, следовавшего по маршруту Носок – Караул – Дудинка. По предварительным данным, посадка прошла благополучно в 12 километрах западнее от вертолетной площадки населенного пункта Караул", – говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из 11 человек, находившихся на борту вертолета, не пострадал. По данным авиационных служб, причиной экстренной посадки Ми-8 стала техническая неполадка.
"На борту вертолета произошла техническая неполадка, экипаж принял решение о посадке", – сказал представитель служб.
Ранее в Лыткарине потерпел крушение вертолет, на борту которого находились три человека. Все они погибли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта".
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