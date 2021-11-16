В РЖД представили макет нового пассажирского вагона с размещением мест "елочкой"

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Представители Российских железных дорог презентовали на выставке "Транспорт" новую концептуальную идею компоновки пассажирского вагона, сообщает пресс-служба РЖД.

Из-за особого размещения мест этот концепт назвали "елочкой". Места расположены по диагонали к проходу – по 28 сверху и снизу.

Этот вагон стал третьим после модульного и капсульного в серии проектов на замену традиционному плацкарту. Все они выполнены в габарите Т – длина салона стала больше на 290 сантиметров по сравнению со стандартным. Ширина вагона стала больше на 28 сантиметров, а длина – на 73 сантиметра.

В макете представлены два варианта пространства. Речь идет о персональной капсуле, которая отделена стенкой и шторкой от общего коридора и ориентирована на пассажиров, путешествующих в одиночку. И второй вариант – это открытое купе для семей с детьми и больших компаний.



Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Преимущества нового концепта состоят в индивидуальном пространстве для пассажира с увеличенным на 15 сантиметров спальным местом, столиком, настенным карманом, USB-розетками и выключателями света, багажным отсеком, отдельной душевой кабиной, двумя санузлами и вендинговой зоной.

Летом сообщалось, что РЖД протестируют новые капсульные вагоны на некоторых маршрутах. По словам замгендиректора холдинга Дмитрия Пегова, они подойдут для ночных поездок.

Он отметил, что такие вагоны можно воспринимать как капсульный отель. В вагоне, по его словам, 56 индивидуальных капсул, расположенных вдоль центрального прохода. От салона их отгораживает непрозрачная шторка, которая почти не пропускает свет и приглушает звуки.