Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российские железные дороги (РЖД) протестируют новые капсульные вагоны на некоторых маршрутах, сообщил замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.
По его словам, они подойдут для ночных поездок.
"Мне кажется, очень интересная история. И нужно как минимум два состава под определенные направления с определенным пассажиропотоком и, как я предложил, [попробовать]", – приводит слова Пегова ТАСС.
Он отметил, что такие вагоны можно воспринимать как капсульный отель. В вагоне, по его словам, 56 индивидуальных капсул, расположенных вдоль центрального прохода.
Пегов пояснил, что от салона их отгораживает непрозрачная шторка, которая почти не пропускает свет и приглушает звуки. Версия нового капсульного вагона предполагает, что у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки.
Также продуманы места для ручной клади и личных вещей. В вагоне может быть оборудован специальный отсек для хранения багажа, вендинговая зона с торговыми автоматами и душ для пассажиров.
Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) и "Трансмашхолдинг" представили концепцию нового плацкартного вагона с повышенным комфортом. Сообщалось, что поезд стал шире, а спальные места в вагоне увеличились на 10%. Помимо этого, стала возможна установка душевой комнаты. В интерьере нового плацкарта преобладают бежевые и светло-коричневые тона. Внутри вагона установлены системы обеззараживания воздуха и воды. Есть возможность раздельного сбора мусора.
Концепт нового капсульного вагона для поездов дальнего следования представили на ВДНХ
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