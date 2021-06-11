Концепт нового капсульного вагона для поездов дальнего следования представили на ВДНХ

На ВДНХ представили концепт нового капсульного вагона для поездов дальнего следования. Он должен заменить всем хорошо известные плацкарты.

Главная особенность таких вагонов – 56 индивидуальных мест-капсул. Они отгорожены от салона непрозрачной шторкой, которая почти не пропускает свет и хорошо приглушает звуки. Как подчеркнули дизайнеры, они старались сохранить максимум личного пространства для пассажиров, чтобы проще было уединиться – поспать или спокойно поработать в дороге.

Работа по созданию концепта заняла около полугода. Однако его еще будут дорабатывать. Причем дизайнеры обещают принять во внимание и мнения самих пассажиров – они тоже смогут предлагать свои идеи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.