Работы на Тверской улице перенесли из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по ремонту дорожного полотна на Тверской улице переносятся из-за непогоды. Информация об этом появилась в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"С учетом неблагоприятных погодных условий работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град. О новой дате работ будет известно позднее.

10 июня стало самым холодным днем месяца в Москве. Температура воздуха опустилась до плюс 14,4 градуса. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, так холодно в этот день бывает примерно раз в пять лет.

Из-за непогоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе и порывистом ветре действует до 13:00 12 июня.



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