Четверг в столице стал самым холодным днем июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 июня стало самым холодным днем месяца в Москве. Температура воздуха опустилась до плюс 14,4 градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По словам синоптика, так холодно в этот день бывает примерно раз в пять лет.
"В условиях пасмурной и дождливой погоды к 15:00 столбики термометров поднялись только до плюс 14,4 градуса", – пояснил Тишковец.
Он также добавил, что подобная погода сохранится в Москве до середины июня. По его прогнозам, в ближайшие пять дней в столице выпадет до 40–45 миллиметров осадков, что составляет больше половины месячной нормы.
Из-за непогоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе и порывистом ветре действует до 13:00 12 июня.
Ранее Тишковец рассказал, что во второй половине июня в Москву придут солнечные дни и жара до плюс 25–30 градусов.
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя жара
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: