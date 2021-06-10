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Москва 24

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Общество

18:53

Четверг в столице стал самым холодным днем июня

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 июня стало самым холодным днем месяца в Москве. Температура воздуха опустилась до плюс 14,4 градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам синоптика, так холодно в этот день бывает примерно раз в пять лет.

"В условиях пасмурной и дождливой погоды к 15:00 столбики термометров поднялись только до плюс 14,4 градуса", – пояснил Тишковец.

Он также добавил, что подобная погода сохранится в Москве до середины июня. По его прогнозам, в ближайшие пять дней в столице выпадет до 40–45 миллиметров осадков, что составляет больше половины месячной нормы.

Из-за непогоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе и порывистом ветре действует до 13:00 12 июня.

Ранее Тишковец рассказал, что во второй половине июня в Москву придут солнечные дни и жара до плюс 25–30 градусов.

Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя жара

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