Движение на улице Логвиненко в Зеленограде ограничат на два месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 июня по 30 июля движение транспорта ограничат на участке улицы Логвиненко в Зеленограде из-за инженерных работ, сообщает пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Рабочие частично займут одну полосу, ликвидировав парковку на участке улицы в районе корпуса 1456. Ограничение будет действовать круглосуточно.

Ранее стало известно, что в связи с проведением Кубка по триатлону "Московский гром" на участке Крылатской улицы от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома № 17, строения 7, по Крылатской улице будет перекрыто движение.

Ограничение будет действовать 29 мая с 08:00 до 10:00. Кроме того, мероприятие пройдет 27 июня и 14 августа, в связи с чем горожан призвали быть внимательнее.