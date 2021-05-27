Движение на западе Москвы перекроют из-за проведения Кубка по триатлону

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Движение на западе столицы перекроют в связи с проведением Кубка по триатлону "Московский гром". Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что на участке Крылатской улицы от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома № 17, строения 7, по Крылатской улице будет перекрыто движение.

В ведомстве рассказали, что ограничение будет действовать 29 мая с 08:00 до 10:00. Кроме того, мероприятие пройдет 27 июня и 14 августа, в связи с чем горожан призвали быть внимательнее.

Ранее стало известно, что движение автотранспорта на участках Бородинского моста в центре Москвы ограничат с 29 мая по 25 августа в связи с проведением дорожных работ.