Движение на участках Бородинского моста ограничат с 29 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта на участках Бородинского моста в центре Москвы ограничат с 29 мая по 25 августа в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничения движения в связи с проведением дорожных работ вводятся на Бородинском мосту", – говорится в сообщении.

В центре пояснили, что с 29 мая по 27 июля будет ограничено движение с поэтапным занятием одной из полос на участке моста в районе Ростовской набережной по направлению в центр. С 28 июля по 25 августа ограничат движение на участке моста в районе Смоленской набережной по направлению в область.

Ранее сообщалось, что участок Гольяновского проезда на востоке Москвы перекроют с 25 мая по 31 августа в связи со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская".