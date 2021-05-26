РФ прорабатывает возможность вывоза второй группы россиян из Газы – Захарова

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Возможность эвакуации второй группы граждан РФ из сектора Газа прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что первая группа граждан, пожелавших покинуть территорию, уже прибыла в Египет. Всего из сектора вывезли 64 человека.

"Гуманитарная ситуация в Газе, резко обострившаяся в результате очередного палестино-израильского вооруженного противостояния, остается крайне сложной, в связи с этим представительство России при Палестинской национальной администрации и посольство России в Египте прорабатывают возможность вывоза оттуда второй группы наших соотечественников", – цитирует дипломата ТАСС.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Перемирие между сторонами было достигнуто 21 мая при активном посредничестве Египта.

