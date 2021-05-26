РФ прорабатывает возможность вывоза второй группы россиян из Газы – Захарова

17:03
Фото: AP Photo/Khalil Hamra
Возможность эвакуации второй группы граждан РФ из сектора Газа прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что первая группа граждан, пожелавших покинуть территорию, уже прибыла в Египет. Всего из сектора вывезли 64 человека.
"Гуманитарная ситуация в Газе, резко обострившаяся в результате очередного палестино-израильского вооруженного противостояния, остается крайне сложной, в связи с этим представительство России при Палестинской национальной администрации и посольство России в Египте прорабатывают возможность вывоза оттуда второй группы наших соотечественников", – цитирует дипломата ТАСС.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.
10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.
Перемирие между сторонами было достигнуто 21 мая при активном посредничестве Египта.
Жительница Израиля рассказала об обстановке в стране
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