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Транспорт

13:15

На Большой Очаковской улице временно изменится схема движения

транспорт перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 июня 2021 года на Большой Очаковской улице около дома № 12 временно ограничат движение. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что перекрытия связаны с проведением инженерных работ, которые пройдут в два этапа. Первый продлится с 1 июня по 20 июля, второй – с 20 июля по 15 августа.

Автомобилистам будет доступна одна полоса, ее компенсируют за счет ликвидации парковки. Водителей призвали быть внимательными при планировании маршрута.

Ранее стало известно, что движение автотранспорта на участках Бородинского моста в центре Москвы ограничат с 29 мая по 25 августа в связи с проведением дорожных работ.

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