Парковки Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня

Парковки в Москве будут бесплатными 12 и 14 июня

Парковки в субботу, 12 июня, а также в понедельник, 14 июня, будут бесплатными на всех улицах Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Бесплатными в эти дни будут в том числе и те парковки, где действует повышенный тариф (380 рублей в час).

При этом отмечается, что 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья.

Ранее сообщалось, что в период с 12 по 14 июня жителей столицы ждут длинные выходные. В связи с этим изменится график работы московских организаций и учреждений.