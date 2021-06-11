Москвичам рассказали, как будут работать соцучреждения в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 12 по 14 июня жителей столицы ждут длинные выходные. В связи с этим изменится график работы московских организаций и учреждени, сообщает портал мэра и правительства города.

Территориальные центры социального обслуживания и их филиалы в эти дни будут закрыты. Кроме того, 11 июня, в предпраздничный день, учреждения будут работать по сокращенному расписанию – с 09:00 до 16:00.

Жители Москвы старшего возраста с подтвержденным диагнозом COVID-19 и имеющие хронические заболевания в период с 12 по 14 июня смогут получить услуги (доставка продуктов и лекарств) в случае экстренной необходимости в рамках проекта "Московское долголетие".

Отделы трудоустройства

11 июня отделы трудоустройства, находящиеся в центрах госуслуг "Мои документы", будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские центры "Моя работа" – с 09:00 до 20:00. Помимо этого, 11 июня отделы "Вороново", "Новомосковский", "Кокошкино", "Троицкий" работают с 09:00 до 15:45. В выходные отделы трудоустройства, флагманские центры и контакт-центр будут закрыты.

Главархив

11 июня читальные залы по всем адресам примут посетителей с 09:30 до 14:00. Прием новых требований осуществляется до 13:00. В период с 12 по 14 июня читальные залы Главархива столицы работать не будут.

Центры госуслуг

Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать только 12 июня. Накануне праздника, 11 июня, график работы офисов не изменится. Районные центры открыты для горожан с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Изменится график приема специалистов других ведомств, которые принимают посетителей на территории центров госуслуг. Например, отдел по вопросам миграции ОМВД РФ 11 июня открыт с 09:00 до 15:45, с 12 по 14 июня – выходные.

В праздничные дни в привычном режиме продолжат работать выездные бригады вакцинации от коронавируса, которые расположены во флагманских офисах "Мои документы" и центре госуслуг района Ясенево.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания

В День России у отделов ЗАГС в Москве выходной. График работы дворцов бракосочетания изменится. 12 июня торжественные церемонии состоятся во дворцах бракосочетания № 1, 3, 4 на Бутырской улице, № 5, расположенном в Измайловском кремле, и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Также впервые в День России молодожены смогут заключить брак на выездных площадках – в особняке "Роял" и усадьбе Муравьевых-Апостолов. Рабочее время дворцов и Шипиловского отдела продлили до 20:00.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 12 по 14 июня пройдет праздничная программа ко Дню России, в рамках которой москвичи и гости города смогут посетить мероприятия в центрах "Космонавтики и авиации", "Слово" и на других площадках.

