В Гидрометцентре рассказали о погоде в длинные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шквалистый ветер и сильные грозы придут в Центральную Россию, южные регионы и Поволжье в ближайшие выходные, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает "Российская газета".

При этом, по ее словам, температура не опустится ниже плюс 19 градусов.

"Температура в дневные часы будет от плюс 19 до плюс 24 градусов. Заметное потепление возможно не ранее чем через неделю", – пояснила Паршина.

В столичном регионе синоптики ожидают теплую летнюю погоду с небольшими осадками.

"В четверг и пятницу – до плюс 19–24 градусов с небольшими дождями. В субботу, в День России, – плюс 21–23", – рассказала специалист.

В воскресенье, 13 июня, в Москве ожидаются небольшое потепление и кратковременные дожди, которые закончатся после праздников.

В Омской области и на юге Тюменской области сохранятся ночные заморозки до минус 5 градусов. Также заморозки наблюдаются в Томской области и Республике Коми – в этих регионах температура ночью опускается до минус 2 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до плюс 25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.