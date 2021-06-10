В Гидрометцентре рассказали о погоде в длинные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Шквалистый ветер и сильные грозы придут в Центральную Россию, южные регионы и Поволжье в ближайшие выходные, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает "Российская газета".
При этом, по ее словам, температура не опустится ниже плюс 19 градусов.
"Температура в дневные часы будет от плюс 19 до плюс 24 градусов. Заметное потепление возможно не ранее чем через неделю", – пояснила Паршина.
В столичном регионе синоптики ожидают теплую летнюю погоду с небольшими осадками.
"В четверг и пятницу – до плюс 19–24 градусов с небольшими дождями. В субботу, в День России, – плюс 21–23", – рассказала специалист.
В воскресенье, 13 июня, в Москве ожидаются небольшое потепление и кратковременные дожди, которые закончатся после праздников.
В Омской области и на юге Тюменской области сохранятся ночные заморозки до минус 5 градусов. Также заморозки наблюдаются в Томской области и Республике Коми – в этих регионах температура ночью опускается до минус 2 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до плюс 25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.
Москвичам рассказали, как в городе борются с подтоплениями во время сильных дождей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: