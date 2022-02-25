Минпромторг сообщил о возможных временных сложностях с поставками автомашин в РФ

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Министерство промышленности и торговли РФ не исключает возникновения временных логистических трудностей с поставками машин из-за сложившейся обстановки в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпромторге подчеркнули, что российские автопроизводители являются частью мировой автомобильной промышленности.

"В связи со сложившейся в мире обстановкой могут возникать логистические сложности, которые носят объективный и временный характер. Минпромторг России следит за обстановкой в автомобильной отрасли", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также выразили готовность совместно с производителями искать решения возникающих проблем.

Ранее сообщалось, что завод Renault в России приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. По данным Renault, перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

