Mercedes-Benz отзывает более 11 тысяч автомобилей из России

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"Мерседес-Бенц Рус", который является официальным представителем Mercedes-Benz в России, отзывает 11 673 автомобиля, сообщается на сайте Росстандарта.

Это касается моделей Mercedes-Benz CLS (тип 257), E-Class (тип 213), GLC (тип 253), GLE (тип 167), GLS (тип 167), S-Class (тип 223), реализованных с 2018 по 2021 год.

Транспортные средства отзывают из-за возможной негерметичности между контуром охлаждения и вакуумным контуром в насосе системы охлаждения с вакуумным управлением. На автомобилях, подпадающих под программу отзыва, будет актуализировано ПО для насоса системы охлаждения, а также произведена замена электрического переключающего клапана.

Всех владельцев машин проинформируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

Ранее сообщалось, что Mercedes отозвал более 800 тысяч машин по всему миру из-за возможной неисправности. Отзыв касался дизельных моделей GLC, GLE, GLS, а также классов С, Е и S, произведенных между январем и октябрем 2017 года.

