В России зафиксирован рост цен на автомобили

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Цены на автомобили с начала года выросли в среднем на 3%. Это связано с инфляцией, курсом валют, а также стоимостью сырья, следует из результатов опроса газеты "Коммерсант".

По словам председателя правления "Авилона" Андрея Павловича, на автомобили Mitsubishi цены выросли от 1,5 до 2%. Машины Kia подорожали на 2–4%, Mercedes – на 1,5%, Toyota и Lexus – до 3%. Аналогичная ситуация у Jaguar Land Rover, а Genesis повысил стоимость на 170 тысяч рублей по всему модельному ряду.

Кроме того, Hyundai Creta подорожала на 4,8%, до 1,3 миллиона рублей, Volkswagen Polo – на 0,1%, до 1 миллиона рублей, Mazda CX-5 – почти на 1%, до 1,9 миллиона рублей. При этом Lada прибавила в цене 1–5% еще в декабре 2021 года и 1,4–3,2% – в новом году.

В Mitsubishi отметили, что на рынке продолжает наблюдаться дефицит автомобилей, поскольку производители комплектующих пока не вышли на планируемый объем. По мнению экспертов, такая ситуация будет только подталкивать рост цен.

"Все обращают внимание, что за 2021 год автомобили в среднем подорожали в пределах 30%, но никто не говорит, что объемы реализации сократились и, соответственно, издержки стало распределять сложнее", – подчеркнул Павлович.

При этом гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль выразил мнение, что наценки дилеров и их маржинальность в 2022 году снизятся.

Ранее в Минпромторге РФ предложили ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых автомобилей, в том числе в период пикового спроса. Отмечалось, что, несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

