Mercedes отзывает свыше 800 000 автомобилей по всему миру – СМИ

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Mercedes отзывает более 800 000 машин по всему миру из-за возможной неисправности. Об этом сообщает газета Bild.
Издание опубликовало письмо, которое компания якобы разослала в декабре клиентам. В нем говорится, что в насосе охлаждающей жидкости может быть потенциальная неисправность.
"При определенном стечении обстоятельств в отдельных случаях нельзя полностью исключать возгорания", – говорится в письме.
Отзыв касается дизельных моделей GLC, GLE, GLS, а также классов С, Е и S, произведенных между январем и октябрем 2017 года.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что дефицит автомобилей в России может сохраниться до первой половины 2022 года. Он отметил, что результат от локализации производства чипов будет ощутим через 2–2,5 года, но в ведомстве рассчитывают на стабильность на азиатских предприятиях уже в следующем году.
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в 2022 году
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