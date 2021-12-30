Автоэксперт оценил идею ввести налоговый вычет при покупке машины в РФ

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Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто оценил инициативу ввести для граждан налоговый вычет при покупке машины. Об этом сообщает RT.

Специалист назвал данное предложение неплохим. По его мнению, на сегодняшний день достаточно сложно побуждать граждан на покупку транспортного средства еще и в связи с тем, что в настоящее время в РФ очень старый парк автомобилей.

"Идея неплохая еще в том аспекте, что у нас очень старый автомобильный парк. У нас средний возраст машин составляет почти 14 лет, каким-то образом надо стимулировать людей на покупку автомобиля. Для этого будут, надеюсь, льготные автокредиты возрождены через какое-то время, налоговый вычет в этом смысле здорово бы тоже помогал", – пояснил Моржаретто.

Налоговый вычет при покупке машины предложил ввести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Инициативу он направил на имя главы министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, где уточнил, что, опираясь на законодательство, каждый гражданин имеет право один раз использовать налоговый вычет до 2 миллионов рублей при покупке недвижимости. Таким образом, гражданин может вернуть себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы – то есть до 260 тысяч рублей.