Мантуров заявил, что дефицит автомобилей в РФ может сохраниться до 2022 года

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Дефицит автомобилей в России может сохраниться до первой половины 2022 года, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей – те самые чипы", – пояснил министр.

Он отметил, что результат от локализации производства чипов будет ощутим через 2–2,5 года, но в ведомстве рассчитывают на стабильность на азиатских предприятиях уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге РФ предложили ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых автомобилей, в том числе в период пикового спроса. Несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

