Минпромторг намерен ограничить максимальную наценку дилеров при продаже автомобилей – СМИ

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В Минпромторге предлагают ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых автомобилей, в том числе в период пикового спроса. Об этом во вторник, 21 декабря, со ссылкой на источник в министерстве сообщает ТАСС.
Отмечается, что сейчас ведомство, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединение автопроизводителей находятся в процессе организации соответствующих договоренностей.
"Мы в процессе организации договоренности <...> о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%", – говорится в сообщении.
По словам источника, такая наценка останется выгодной для автодилеров, поскольку норма прибыли автопроизводителей – 5–6%.
"Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу", – отметил собеседник агентства.
Он добавил, что несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями. Также источник сообщил, что Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей примерно на 5%.
Ранее автодилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Так, за 10 месяцев 2021 года стоимость нового легкового автомобиля в стране выросла на 23%.
Прайс-листы при смене модельного года будут традиционно переписаны с учетом инфляции, валютных курсов и удорожания себестоимости производства. В 2022 году на цену легковых автомобилей повлияет отмена экспортных пошлин, а также повышение на 25% ставок утильсбора.
В России выросли цены на подержанные автомобили
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