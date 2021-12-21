Минпромторг намерен ограничить максимальную наценку дилеров при продаже автомобилей – СМИ

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

В Минпромторге предлагают ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых автомобилей, в том числе в период пикового спроса. Об этом во вторник, 21 декабря, со ссылкой на источник в министерстве сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас ведомство, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединение автопроизводителей находятся в процессе организации соответствующих договоренностей.

"Мы в процессе организации договоренности <...> о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%", – говорится в сообщении.

По словам источника, такая наценка останется выгодной для автодилеров, поскольку норма прибыли автопроизводителей – 5–6%.

"Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями. Также источник сообщил, что Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей примерно на 5%.

Ранее автодилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Так, за 10 месяцев 2021 года стоимость нового легкового автомобиля в стране выросла на 23%.

Прайс-листы при смене модельного года будут традиционно переписаны с учетом инфляции, валютных курсов и удорожания себестоимости производства. В 2022 году на цену легковых автомобилей повлияет отмена экспортных пошлин, а также повышение на 25% ставок утильсбора.