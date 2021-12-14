Автодилеры предупредили россиян о росте цен на легковые машины

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Автодилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Так, за 10 месяцев 2021 года стоимость нового легкового автомобиля в стране выросла на 23%. И это подорожание в будущем только продолжится, сообщает "Российская газета".

Прайс-листы при смене модельного года будут традиционно переписаны с учетом инфляции, валютных курсов и удорожания себестоимости производства. В 2022 году на цену легковых автомобилей повлияет и отмена экспортных пошлин, а также повышение на 25% ставок утильсбора.

Однако спешить в автосалон эксперты не советуют. Существует вероятность, что акции и скидки вернутся, после того как автопроизводители обеспечат дилеров достаточным количеством машин.

Также в будущем году власти обещали возобновить госпрограммы, позволяющие получить автокредит с субсидией от государства.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль полагает, что в 2022 году стоимость автомобилей в среднем вырастет на 10–20%. Существенно на это повлияет дефицит новых машин, который автоконцерны стремятся компенсировать повышением стоимости.

Мигаль отмечает, что в настоящий момент дефицит вызван перебоями с поставками электронных компонентов. Однако даже после устранения этой проблемы ситуация не разрешится, поскольку в Китае сократили производство магния, необходимого для автомобилей.

Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает, что рост цен во многом связан с высоким покупательским интересом, который продолжит сохраняться и в 2022 году. Стабилизировать цены на авторынке можно лишь при сокращении разрыва между спросом и предложением, однако в ближайшее время ожидать этого невозможно.

Эксперт полагает, что дефицит автомобилей будет наблюдаться приблизительно до начала 2023 года.

"К тому времени цены вырастут еще как минимум на 7–8% и уже не опустятся, так как текущие показатели лишь приблизились к уровню цен в валюте", – заключил Терлюкевич.

Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" заявила о самом остром за многие годы дефиците машин в РФ. По мнению организации, нехватка автомобилей будет наблюдаться и в первом квартале 2022 года.