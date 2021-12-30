Мантуров рассказал, когда в России появится первый серийный электромобиль

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Первый серийный электромобиль появится в России в 2022 или 2023 году. Об этом РБК рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Также он напомнил, что в следующем году заработает льготное автокредитование для электромобилей. При оформлении кредита можно будет получить скидку в размере 25%, не превышающую 625 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В настоящее время из 109 городских зарядных станций 42 соответствуют современным стандартам: они интегрированы в приложение "Московский транспорт", а с их помощью можно зарядить автомобиль всего за 20 минут.

