Собянин выделил 130 млн рублей на установку зарядных станций для электромобилей

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Столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Выделенные постановлением правительства Москвы средства позволят установить еще 50 современных ЭЗС до конца 2022 года. Всего в планах – размещение 600 станций к 2023 году", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время из 109 городских зарядных станций 42 соответствуют современным стандартам: они интегрированы в приложение "Московский транспорт", а с их помощью можно зарядить автомобиль всего за 20 минут.

В пресс-службе добавили, что за последние пять лет число зарегистрированных в столице электромобилей увеличилось с 235 до почти 2 тысяч. Это стало возможно благодаря стимулирующим мерам города, в частности отмене транспортного налога для владельцев электротранспорта, бесплатным парковкам для них, а также субсидиям при покупке машины в лизинг или кредит.

Ранее эксперты подсчитали, что к 2030 году парк легковых электромобилей в России может вырасти до 630 тысяч штук. Количество электрозаправочных станций между тем увеличится с 500 штук в 2020 году до 2 тысяч в 2024 году и 63 тысяч в 2030 году.

