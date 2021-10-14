Собянин заявил, что через 6–7 лет на дорогах Москвы не останется дизельных автобусов

14:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин заявил, что на дорогах Москвы через 6–7 лет не останется дизельных автобусов, их полностью заменят на экологичный транспорт. Об этом мэр сообщил во время сессии на Российской энергетической неделе, пишет Агентство "Москва".
"Через 6–7 лет вообще не будет в Москве дизельных автобусов. Это будет первый город в мире, крупный, который полностью перейдет на электротранспорт", – сказал градоначальник.
Собянин отметил, что в столице сейчас самый большой в Европе парк электробусов, а к концу текущего года их количество достигнет тысячи.
В начале октября на улицы столицы вышел 800-й электробус. Его запустили на маршруте № 351, который проходит по Варшавскому шоссе через Новоданиловскую и Нагатинскую набережные, связывая станции метро "Нагатинская" и "Коломенская".
"Это наш город": 800-й электробус начал курсировать по улицам столицы
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