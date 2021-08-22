Москвичам рассказали о развитии городского электротранспорта

Удобные, современные и экологичные. На улицы города вышел уже 700-й электробус. Всего за три года электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе.

Как дальше будут развивать элетротранспорт в столице? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.