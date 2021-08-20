Маршруты трамваев у метро "Красносельская" и "Авиамоторная" изменятся по выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 21 августа маршруты трамваев, следующих мимо станций метро "Красносельская" и "Авиамоторная", изменятся во время выходных. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
"Трамваи Б, № 37, 46 в эти дни не работают. Маршруты № 7, 12, 13, 24, 36, 38, 43, 45, 50 будут изменены", – говорится в публикации.
Горожанам рекомендуют вместо них пользоваться автобусами и электробусами, следующим по маршрутам № 037, 050, т14 и т41.
Уточняется, что изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. Так, начинаются работы в районе метро "Авиамоторная", а также продолжаются на перекрестке у метро "Красносельская", где сохраняются действующие изменения – по своим маршрутам трамваи там продолжат ходить только с понедельника по четверг.
С 7 августа из-за ремонта путей на проспекте Мира трамваи № 17 перестали ходить по выходным. Вместо них пассажиры могут воспользоваться автобусами № 17, следующими от остановки "ВДНХ (южная)" до "Медведково". Для проезда в Останкино можно воспользоваться трамваями № 11 и 25.
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